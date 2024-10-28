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14:56, 28 октября 2024Экономика

«Нафтогаз Украины» добился ареста российских активов в Финляндии

«Нафтогаз Украины»: финский суд арестовал активы РФ по иску об имуществе в Крыму

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство «Нафтогаза Украины» и еще пяти компаний группы и наложил арест на ряд объектов недвижимости и некоторые другие активы, принадлежащие России на территории Финляндии, общей стоимостью десятки миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте украинской компании.

Пресс-служба «Нафтогаза» подчеркнула, что это первый ставший публичным случай ареста российских активов за пределами Украины во исполнение решений Гаагского арбитража относительно Крыма. Компания требует компенсации убытков после лишения в 2014 году собственности, находившейся на территории автономной республики (АР) Крым.

По данным Helsingin Sanomat, одним из объектов ареста является принадлежащий Москве участок замели, на котором находится Российский центра науки и культуры в Хельсинки.

Россия присоединила полуостров, образовав два новых субъекта федерации — Республику Крым и город федерального значения Севастополь, после чего активы «Нафтогаза» попали в собственность других компаний.

Украинский поставщик намерен взыскать компенсации за убытки в полном объеме с помощью ареста российских активов на территории третьих стран, в которых они имеются. Международный арбитраж оценил величину компенсации в пять миллиардов долларов.

В мае «Нафтогаз Украины» сообщил, что по итогам 2023 года его чистая консолидированная прибыль составила 23,1 миллиарда гривен (около 50 миллиарда рублей).

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      Платон Щукин
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