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16:17, 7 мая 2024Экономика

«Нафтогаз» сообщил о выходе в прибыль по итогам прошлого года

«Нафтогаз Украины» сообщил о прибыли в размере 23 млрд гривен в 2023 году

Фото: Stringer / Reuters

По итогам 2023 года чистая консолидированная прибыль «Нафтогаза Украины» составила 23,1 миллиарда гривен (53,5 миллиарда рублей). Об этом со ссылкой на консолидированную финансовую отчетность, проверенную международным аудитором, говорится в сообщении компании.

Прошлый год «Нафтогаз» закончил с результатом минус 79,1 миллиарда гривен (183,3 миллиарда рублей). Основной для позитива стало улучшение финансовых результатов предприятий группы. Предполагается, что большую часть консолидированной прибыли направят на уплату дивидендов государству. Отчетность еще должно утвердить правительство республики.

Глава группы Алексей Чернышев отметил, что выйти в прибыль удалось в условиях выполнения всех обязательств перед потребителями. В том числе речь идет о поставках газа по социальным ценам гражданам, производителям тепла и энергии, религиозным и бюджетным организациям.

В конце апреля Чернышев подтвердил, что в текущем году тарифы на газ останутся на том же уровне, что действуют после заморозки платежей в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в 2023 году относящийся к акционерам чистый убыток «Газпрома» по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) составил 629 миллиардов рублей, хотя консенсус-прогноз аналитиков говорил о прибыли в размере 447 миллиардов. При этом убыток отдельно по газовому бизнесу составил почти триллион рублей.

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      Платон Щукин
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