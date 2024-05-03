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08:06, 3 мая 2024Экономика

Газовый бизнес «Газпрома» принес триллион рублей убытка

«Газпром» сообщил об убытке газового бизнеса за 2023 год в 1,1 триллиона рублей

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Ключевой вклад в результатах «Газпрома» в 2023 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) внесли убытки газового бизнеса. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте компании.

Чистый убыток, относящийся к акционерам, составил 629 миллиардов рублей, что стало первым таким результатом за четверть века, а газовый бизнес отдельно принес убыток в 1,179 триллиона. Нефтяной бизнес оказался прибыльным с результатом 765 миллиардов рублей.

Также в отчетности указано, что выручка от продажи газа вне России упала в 2,6 раза, так что по сравнению с 2021 годом компания недосчиталась от продаж за рубеж 2,9 триллиона рублей. Свободный денежный поток составил минус 126 миллиардов рублей, а чистый долг увеличился в 1,33 раза, до 5,23 триллиона рублей.

Выручка «Газпрома» в 2023 году снизилась на 27 процентов до 8,54 триллиона рублей, а операционные расходы — на 8 процентов, до 8,58 триллиона. При этом инвестиции выросли на 11 процентов, до 2,4 триллиона рублей.

В последний раз компания получала убыток по МСФО за год в 1999 году, тогда он составил 95,2 миллиарда рублей, что с учетом курс рубля и обесценивания доллара сравнимо с последним результатом.

Аналитики связывают провал с сокращением поставок газа за рубеж и снижением экспортной цены на топливо. При этом до публикации отчетности они ожидали положительного результата. Самый негативный прогноз находился в районе прибыли в 30 миллиардов рублей, а консенсус-прогноз составил 447 миллиарда.

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      Платон Щукин
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