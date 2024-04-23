«Нафтогаз» не стал повышать тарифы на газ для населения Украины

Глава «Нафтогаза Украины» Чернышов заявил о заморозке тарифов для населения

Тарифы для населения Украины на газ в 2024 году повышаться не будут, их размер заморозят на том же уровне третий год подряд. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов, сообщается на сайте компании.

По его словам, услугами поставщика пользуются более 12 миллионов семей. Всем им гарантировано как наличие ресурса, так и фиксированная цена 7,96 гривны за кубометр в период с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го.

Украинские власти ввели мораторий на повышение платы за газ для населения после начала боевых действий в феврале 2022 года. С того момента сумма платежей не увеличивается.

Ранее Чернышов отмечал, что после российских ударов по газовой инфраструктуре ни один из иностранных трейдеров, топливо которых хранится в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), не отказался от контракта. Повреждение оборудования на поверхности не повлияло на сами запасы.

В России тарифы на газ для населения вырастут в июле. Повышение составит 8 процентов. До этого цены повышали 1 декабря 2022 года, индексация составила 8,5 процента.