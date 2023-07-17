Россиян предупредили о подорожании газа

ФАС: с 1 июля 2024 года цены на газ в России увеличатся на 8 %

С 1 июля 2024 года цены на газ для всех потребителей в России увеличатся на восемь процентов. Соответствующую индексацию утвердила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Стоимость газа вырастет для всех потребителей — и для промышленности, и для населения, предупредили в ФАС. Следующее повышение запланировано на 1 июля 2025 года, также на восемь процентов. При этом в сентябре прошлого года Минэкономразвития предполагало, что рост цен в обоих случаях составит семь процентов. В более ранних прогнозах ведомства тариф должен был вырасти на пять процентов в 2022-м, и на четыре процента — в 2023-м и 2024 годах

Последний раз цены на газ поднимали 1 декабря 2022 года, индексация составила 8,5 процента. По данным ФАС, полученные средства направят на газификацию регионов и строительство новых газопроводов, поддержку ремонтных и инвестиционных программ, что необходимо для оказания населению качественных услуг. В Минэнерго подчеркнули, что рост цен позволит сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний.

Ранее в России отложили вступление в силу новых правил поставки газа. Его перенесли с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024-го из-за противоречий между поставщиками и потребителями. Поставщики требуют уменьшения «гибкости» отбора газа в течение месяца вплоть до полного отказа от коридора и закрепления принципа take-or-pay («бери или плати»). Покупатели считают, что ужесточение правил вызовет негативный мультипликативный эффект — их затраты вырастут как на покупку газа, так и электроэнергию.