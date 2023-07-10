Ужесточение правил поставки газа отложили из-за противоречий на рынке

«Ъ»: введение новых правил поставок газа в России отложили до 1 марта 2024 года

Вступление в силу новых правил поставки газа в России отложили из-за противоречий между участниками рынка. Его перенесли с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024-го, со ссылкой на Минэнерго сообщает «Коммерсант».

Новый свод правил утвердили в ноябре 2021 года — он должен был сменить нормы, установленные в 1998 году в рамках «регуляторной гильотины». Однако документ породил противоречия между поставщиками и потребителями, которые до сих пор не урегулированы.

В Минэнерго предложили ужесточить условия неравномерности отбора газа в течение месяца: минимальный суточный объем поставок ограничат 80 процентами, а максимальный — 110 процентами от среднесуточной нормы. Сейчас так называемая гибкость бесплатна для потребителей, а поставщики требуют ее уменьшения вплоть до полного отказа от коридора.

Кроме того, поставщики выступают за введение в договоры поставки газа объемом более 500 миллионов кубометров газа в год принципа take-or-pay («бери или плати»). Таким образом, покупатель будет вынужден оплачивать договорный объем поставок, даже если его не использует. спорными остаются и штрафные коэффициенты за перерасход газа. Согласно предлагаемым изменениям, если потребитель не согласовал перерасход с поставщиком, для него введут повышающие коэффициенты в размере от 1,1 до 2.

«Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет генерирующие компании) выступил против принципа take-or-pay, опасаясь, что со временем его могут распространить на всех потребителей. Источники в крупных промышленных компаниях полагают, что обсуждаемые меры приведут к росту расходов на газ. Ужесточение правил вызовет негативный мультипликативный эффект — их затраты вырастут как на покупку газа, так и электроэнергию.

Метод «регуляторной гильотины» запустили в России в 2019 году. Его предложил действующий премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам главы правительства, в России на тот момент действовали порядка девяти тысяч нормативных и регулирующих актов, которые были созданы в советские времена и сейчас уже неактуальны. Необходимо пересмотреть все действующие правила для бизнеса и те из них, которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утратят силу, объяснил Медведев.