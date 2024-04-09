«Нафтогаз» заявил о готовности нарастить объемы хранения газа для Европы

Глава «Нафтогаза» Чернышов заявил о готовности Европы хранить газ на Украине

После российских ударов по инфраструктуре подземных газовых хранилищ на Украине ни один из европейских трейдеров не отказался от контракта на хранение топлива. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов, передает Bloomberg.

По его словам, украинская компания готова заключать новые сделки с европейскими операторами и продолжает восстанавливать оборудование, поврежденное в результате атак. Сами запасы газа не пострадали, потому что хранилища находятся глубоко под землей, ремонт требуется только на поверхности.

Киев предложил клиентам хранить более десяти миллиардов кубометров газа, что составляет треть мощности от всех подземных хранилищ страны. Тем не менее такой объем больше, чем у любого государства на континенте к западу от России.

В прошлом году трейдеры закачали в украинские хранилища 2,5 миллиарда кубометров. В 2024-м в «Нафтогазе» ожидают, что этот объем вырастет до четырех миллиардов. Для этих целей Киев смягчил интервалы резервирования. С 1 июня можно будет оставлять газ не на год, а на несколько месяцев, что сделает вариант более привлекательным.

Ранее украинские власти неоднократно заявляли, что не намерены продлевать контракт на поставку газа в Европу с «Газпромом» после 2024 года. На избыточность такого маршрута указывали как европейские чиновники, так и лояльные Москве власти Венгрии.

В России пока отказываются поверить в возможность остановки транзитных поставок. В частности, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков называл все утверждения европейских политиков о ненужности транзита абсолютной ерундой и чушью.

