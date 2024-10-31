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13:13, 31 октября 2024Экономика

Арест российской недвижимости в Финляндии посчитали вопросом вне политики

Президент Финляндии Стубб: арест недвижимости РФ — неполитический вопрос

Фото: Josh Arslan / Reuters

Вопрос ареста собственности РФ в Финляндии выходит за пределы политики. С таким заявлением президент Финляндии Александр Стубб выступил на пресс-брифинге для финских журналистов, передает ТАСС.

По мнению главы страны, арест российского имущества находится вне политики и лежит в юридической плоскости. «Финляндия — это правовое государство, речь идет об исполнении судебного решения, а не о политическом вопросе», — прокомментировал Стубб.

Решение по российской недвижимости, как он пояснил, было вынесено Гаагским судом, поддержано Окружным судом Финляндии и в данный момент находится в зоне ответственности службы судебных приставов. Президент, по словам Стубба, не вправе вмешиваться в работу отдельных органов республики.

Ранее стало известно, что власти Финляндии наложили арест минимум на пять российских объектов недвижимости. Как сообщила Helsingin Sanomat, под арест попал Российский центр науки и культуры. Журналистам удалось обнаружить еще пять объектов, в отношении которых были введены подобные меры. Три из них расположены на Аландских островах, еще два — в Хельсинки: жилой дом в районе Тееле и офисное здание на острове Лауттасаари.

Как сообщалось, поводом для ареста российского имущества в Финляндии стал иск шести украинских энергетических компаний. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия намерена оспорить арест через суд.

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      Виктория Клабукова
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