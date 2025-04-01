Президент Финляндии высказался о восстановлении отношений с Россией

Стубб призвал финнов быть морально готовыми к восстановлению отношений с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб призвал свою страну «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне», — отметил финский лидер.

Стубб подчеркнул, что пока не может сказать, когда именно произойдет восстановление отношений с Москвой. Он добавил, что ничто не может отменить тот факт, что Россия является соседом Финляндии.

Ранее Александр Стубб призвал Запад «принудить к миру» Россию, так как она якобы затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Москва выбрала тактику выдвижения новых условий, из-за которых переговорный процесс якобы затягивается.

Президент России Владимир Путин до этого предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. Он подчеркнул, что это позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство.