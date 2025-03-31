Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:57, 31 марта 2025Мир

Президент Финляндии захотел принудить Россию к миру

Президент Финляндии Стубб призвал Запад принудить Россию к миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Запад «должен принудить к миру» Россию, так как она якобы затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает газета Financial Times (FT).

«Россия на данном этапе не хочет мира. Поэтому нам нужно принудить Россию к миру», — отметил глава государства.

При этом Стубб добавил, что призывы России к окончанию боевых действий и урегулированию конфликта на Украине являются блефом. По его словам, Москва выбрала тактику выдвижения новых условий, из-за которых переговорный процесс затягивается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон работают над реализацией идей, связанных с урегулированием конфликта на Украине. При этом представитель Кремля подчеркнул, что переговорный процесс займет много времени из-за уточнения деталей и интересов сторон.

    Обсудить
    Последние новости

    В Генштабе высказались о связи призыва россиян в армию с СВО

    Зарубивший пенсионеров-супругов в российской деревне получил пожизненный срок

    Обвинение запросило штраф на сотни миллионов и приговор в 13 лет для экс-замглавы Минцифры

    Глава «Роскосмоса» назвал первоочередные задачи

    В Казахстане решили ужесточить выдачу карт россиянам

    Обвиняемого в даче взятки бывшему замглавы Минцифры Паршину снова арестовали

    Москвичей предупредили об осадках

    Защита обжаловала арест основателя «Русагро» Вадима Мошковича

    ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ роботизированными «Кротами»

    Мать стрелка из Мурманска рассказала о лечении сына в психбольнице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше