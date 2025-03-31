Песков рассказал о работе России и США над урегулированием на Украине

Песков: РФ и США работают над реализацией идей по украинскому урегулированию

Москва и Вашингтон работают над реализацией идей, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Работа эта ведется», — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что пока нет какой-то конкретики по сотрудничеству России и США в вопросе урегулирования конфликта. По его словам, это связано с тем, что данный вопрос отличается сложностью и растянутостью во времени.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за прошедшие выходные в вопросе урегулирования на Украине был достигнут большой прогресс. Он уточнил, что конфликты есть везде и всегда, однако в вопросе противостояния на Украине «шаг за шагом» происходит движение к миру.