Трамп оценил ход переговоров по Украине

Трамп: В урегулировании на Украине был достигнут большой прогресс

На прошедших выходных в вопросе урегулирования на Украине был достигнут большой прогресс. Так ход переговоров оценил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Мы хорошо провели эти выходные. У нас произошло много очень интересных событий, и я думаю, что мы добились большого прогресса по Украине и России», — сказал он.

По его словам, конфликты есть везде и всегда, однако в вопросе противостояния на Украине «шаг за шагом» происходит движение к миру. Трамп также отметил, что между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «существует огромная ненависть», однако США с этим «справятся».

Ранее Трампу задали вопрос, существует ли крайний срок, когда Путин должен будет согласиться на режим прекращения огня. «Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», — подчеркнул он.