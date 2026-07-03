Секрет долгой жизни нашли в одном человеческом органе

Бокерия: Сердце является единственным по-настоящему важным органом долголетия человека

Сердце является единственным человеческим органом, обеспечивающим долголетие. Об этом заявил главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия в разговоре с журналистами РИА Новости.

«Сердце — самый важный орган человека, без которого нет жизни», — подчеркнул он.

По его словам, с научной точки зрения сердце — мышечный насос. Оно является уникальным мотором, который не останавливается не на секунду, качая кровь и разнося ее по всему телу по двум кругам кровообращения — малому и большому.

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