Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:42, 3 июля 2026Забота о себе

Секрет долгой жизни нашли в одном человеческом органе

Бокерия: Сердце является единственным по-настоящему важным органом долголетия человека
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Сердце является единственным человеческим органом, обеспечивающим долголетие. Об этом заявил главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия в разговоре с журналистами РИА Новости.

«Сердце — самый важный орган человека, без которого нет жизни», — подчеркнул он.

По его словам, с научной точки зрения сердце — мышечный насос. Оно является уникальным мотором, который не останавливается не на секунду, качая кровь и разнося ее по всему телу по двум кругам кровообращения — малому и большому.

Ранее авторы Sleep Health раскрыли повышающий риск смерти от болезней сердца фактор. Как выяснили специалисты, опасным является сочетание бессонницы и сильной дневной сонливости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

    Раскрыта сенсационная идея главы Пентагона по войскам в Европе

    Марочко высказался о решении ключевой проблемы ДНР

    Трамп обрушился с критикой на НАТО

    Банк России предостерегли от повышения ключевой ставки

    МАГАТЭ назвало возможное местонахождение иранского обогащенного урана

    Россиянам напомнили о налоговом вычете за спортивных родителей-пенсионеров

    Врач привела пример идеального завтрака

    Названа причина решения Украины перенести производство беспилотников в Европу

    В ЛНР рассказали об окружении ВСУ под Славянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok