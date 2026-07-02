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19:08, 2 июля 2026Наука и техника

Раскрыт повышающий риск смерти от болезней сердца фактор

Sleep Health: Бессонница и дневная сонливость повышают риск смерти и сердечных заболеваний
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Сочетание бессонницы и сильной дневной сонливости может быть связано с повышенным риском смерти и развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Sleep Health.

Ученые проанализировали данные 495 398 участников UK Biobank. В начале исследования участники сообщали о симптомах бессонницы и чрезмерной дневной сонливости, после чего за их здоровьем наблюдали в среднем почти 15 лет.

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За время наблюдения было зафиксировано более 51 тысячи смертей и почти столько же новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Самые высокие риски оказались у людей, у которых бессонница сочеталась с дневной сонливостью: риск смерти от любых причин был выше на 32 процента, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 28 процентов, а риск новых болезней сердца и сосудов — на 40 процентов.

Отдельно бессонница или дневная сонливость тоже были связаны с повышением рисков, но слабее. Авторы считают, что при оценке здоровья важно учитывать не только отдельные жалобы на сон, но и их сочетание. При этом исследование показывает связь, а не доказывает прямую причинно-следственную зависимость.

Ранее ученые выяснили, что плохой ночной сон и долгий сон днем повышают риск развития жировой болезни печени.

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