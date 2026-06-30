Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:32, 30 июня 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный фактор риска развития жировой болезни печени

DMS: Плохой ночной сон и долгий сон днем повышают риск жировой болезни печени при диабете
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yoshi.Yu / Shutterstock / Fotodom

Плохой ночной сон и длительный дневной сон могут значительно повышать риск развития жировой болезни печени у людей с сахарным диабетом 2-го типа. К такому выводу пришли китайские ученые, наблюдавшие почти за 1900 взрослыми в течение более трех лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetology & Metabolic Syndrome (DMS).

Исследователи оценили режим сна участников и сравнили его с частотой развития метаболически ассоциированной жировой болезни печени (MASLD). Выяснилось, что различные нарушения ночного сна повышали риск заболевания в 1,6-2,3 раза. Наиболее опасным оказалось сочетание плохого ночного сна с длительным дневным отдыхом — у таких людей вероятность развития болезни была выше более чем в 3,5 раза по сравнению с теми, кто хорошо спал ночью и дремал днем менее 30 минут.

Материалы по теме:
Крепкий сон — залог здоровья Как хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
Крепкий сон — залог здоровьяКак хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
15 июня 2018
Осознанный сон: что это такое, как в него попасть и опасно ли это
Осознанный сон:что это такое, как в него попасть и опасно ли это
8 января 2024

Даже у людей с хорошим ночным сном привычка спать днем дольше получаса была связана с повышенным риском заболевания печени. По мнению авторов, особенности сна могут стать важным фактором при оценке риска и помочь раньше выявлять людей, которым требуется профилактика.

Ученые считают, что улучшение качества ночного сна и сокращение продолжительности дневного сна могут стать частью стратегии по снижению риска развития жировой болезни печени у пациентов с диабетом 2-го типа.

Ранее ученые выяснили, что регулярные силовые тренировки в среднем возрасте снижают риск развития диабета 2-го типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе заявили о масштабном последствии после уничтожения дронов ВСУ

    В Кремле рассказали о распределении топлива в ручном режиме

    Бывший зампрокурора российского города попался на взятке в миллион рублей

    Инцидент с пассажирским самолетом в аэропорту России назвали серьезным

    Бывший ведущий культового российского шоу раскрыл «стыренный» со съемок предмет

    Германия и Нидерланды открыли военный командный центр в Прибалтике

    Россиянам посоветовали быть аккуратнее с выбросом коробок

    Рютте восхитился чувством юмора «папочки» Трампа

    Россиянка удушила новорожденного внука и выбросила в подвал

    Еще один туристический регион ввел ограничения на продажу бензина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok