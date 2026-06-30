Раскрыт неожиданный фактор риска развития жировой болезни печени

DMS: Плохой ночной сон и долгий сон днем повышают риск жировой болезни печени при диабете

Плохой ночной сон и длительный дневной сон могут значительно повышать риск развития жировой болезни печени у людей с сахарным диабетом 2-го типа. К такому выводу пришли китайские ученые, наблюдавшие почти за 1900 взрослыми в течение более трех лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetology & Metabolic Syndrome (DMS).

Исследователи оценили режим сна участников и сравнили его с частотой развития метаболически ассоциированной жировой болезни печени (MASLD). Выяснилось, что различные нарушения ночного сна повышали риск заболевания в 1,6-2,3 раза. Наиболее опасным оказалось сочетание плохого ночного сна с длительным дневным отдыхом — у таких людей вероятность развития болезни была выше более чем в 3,5 раза по сравнению с теми, кто хорошо спал ночью и дремал днем менее 30 минут.

Даже у людей с хорошим ночным сном привычка спать днем дольше получаса была связана с повышенным риском заболевания печени. По мнению авторов, особенности сна могут стать важным фактором при оценке риска и помочь раньше выявлять людей, которым требуется профилактика.

Ученые считают, что улучшение качества ночного сна и сокращение продолжительности дневного сна могут стать частью стратегии по снижению риска развития жировой болезни печени у пациентов с диабетом 2-го типа.

Ранее ученые выяснили, что регулярные силовые тренировки в среднем возрасте снижают риск развития диабета 2-го типа.