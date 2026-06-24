Найден простой способ снизить риск развития диабета

JAMA: Регулярные силовые тренировки в среднем возрасте снижают риск диабета 2 типа

Регулярные силовые тренировки в среднем возрасте могут значительно снизить риск развития диабета 2-го типа. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более чем 143 тысяч взрослых жителей США, за которыми наблюдали до 19 лет. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Результаты работы показали, что люди, уделявшие силовым упражнениям не менее двух часов в неделю, сталкивались с диабетом 2-го типа на 27 процентов реже по сравнению с теми, кто вовсе не занимался такими тренировками. Наибольший эффект наблюдался у участников, которые сохраняли привычку тренироваться на протяжении многих лет: их риск заболевания был ниже на 42 процента.

Авторы выяснили, что максимальную защиту обеспечивало сочетание силовых тренировок, аэробной нагрузки и низкого уровня малоподвижного образа жизни. Особенно благоприятным оказался режим, при котором люди не только регулярно занимались спортом, но и меньше времени проводили перед телевизором или просто сидя.

По словам исследователей, ключевую роль играет не столько объем тренировок, сколько их регулярность. Ученые считают, что силовые упражнения следует активнее включать в рекомендации по профилактике диабета, поскольку они могут стать простым и доступным способом снизить риск одного из самых распространенных хронических заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что длительный дневной сон повышает риск жировой болезни печени при сахарном диабете.