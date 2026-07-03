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07:57, 3 июля 2026Спорт

Швейцария обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Швейцария обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lee Smith / Reuters

Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере и завершился со счетом 2:0. Счет уже на 10-й минуте открыл швейцарский нападающий Бреэль Эмболо. На 46-й минуте Дан Ндойе закрепил преимущество сборной и установил окончательный счет матча.

Швейцария вышла в 1/8 финала мундиаля в четвертый раз подряд и встретится на этой стадии с победителем матча Колумбия-Гана. До этого в 1/8 финала вышла сборная Португалии, одолев команду Хорватии.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года и не принимает участия в турнире.

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