Швейцария обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Швейцария обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере и завершился со счетом 2:0. Счет уже на 10-й минуте открыл швейцарский нападающий Бреэль Эмболо. На 46-й минуте Дан Ндойе закрепил преимущество сборной и установил окончательный счет матча.

Швейцария вышла в 1/8 финала мундиаля в четвертый раз подряд и встретится на этой стадии с победителем матча Колумбия-Гана. До этого в 1/8 финала вышла сборная Португалии, одолев команду Хорватии.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года и не принимает участия в турнире.