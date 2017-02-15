Определена дата очередного раунда женевских переговоров по Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура официально подтвердил перенос начала межсирийских переговоров в Женеве с 20 на 23 февраля. Об этом заявил спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев, сообщает «Интерфакс».

Глава российской делегации отметил, что представители ООН принимали участие в консультациях в Астане и выразили полную поддержку этим переговорам. «Они рассматривают "астанинский формат" и Астанинский процесс как очень важную составляющую межсирийского урегулирования и надеются на достижение хороших результатов, которые помогут запустить политический процесс на женевской площадке», — добавил Лаврентьев.

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Он также подтвердил готовность оказывать всяческое содействие переговорам в Женеве.

15-16 февраля в Астане проходит очередной раунд консультаций и переговоров в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

27 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры в столице Казахстана являются вкладом в межсирийские переговоры в Женеве под эгидой ООН.