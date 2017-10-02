Йеменские повстанцы сбили американский беспилотник

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили американский беспилотник с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Видео опубликовано Telegram-каналом Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов на Ближнем Востоке.

По данным авторов канала, MQ-9 Reaper был уничтожен с помощью ЗРК «Стрела-10».

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В сентябре 2014 года Сану, столицу Йемена, захватили шиитские повстанцы-хоуситы, недовольные властями страны. Они развернули наступление на юг. В марте 2015 года, после того как восставшие взяли Аден — последний крупный оплот войск президента Абд-Раббы Мансура Хади, глава государства бежал в Саудовскую Аравию. В конце месяца коалиция, возглавляемая саудовцами, начала военную кампанию против хоуситов с целью возвращения Хади к власти.

В результате воздушных атак погибли сотни йеменцев. В середине июля войска, поддерживающие бывшего президента, при содействии сил коалиции вновь захватили портовый город Аден на юге страны, бои за который шли с весны.