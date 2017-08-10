У берегов Йемена контрабандисты утопили 55 мигрантов

Контрабандисты утопили 55 человек, пытавшихся пробраться из Африки в Йемен. Об этом сообщает Reuters.

По данным чиновников ООН, контрабандисты подрядились перевезти в Йемен 180 молодых мигрантов — уроженцев Эфиопии и Сомали, где свирепствуют голод и засуха. Те рассчитывали через охваченную войной страну добраться до богатых государств Персидского залива.

Однако, когда до берега было еще далеко, владельцы лодок, опасаясь встречи с патрульными кораблями, под угрозой оружия заставили пассажиров броситься в море и добираться вплавь. Тех, кто не хотел, просто сталкивали с борта. 55 человек доплыть не смогли.

Это второй подобный случай за последние дни. В среду, 9 августа, те же контрабандисты, взяв на борт 120 эфиопцев и сомалийцев, также вынудили их добираться до берега вплавь. Тогда утонули 50 человек, сами же владельцы лодок вернулись за новой партией мигрантов. Трупы погибших в море до сих пор выбрасывает на берег, многим из тех, кто сумел доплыть, требуется медицинская помощь.

В общей сложности с начала года из Африки в Йемен прибыли около 55 тысяч мигрантов. Большинство из них — молодые мужчины и подростки в возрасте от 12 до 25 лет родом из Эфиопии, которые планируют добраться до Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран Залива. Несмотря на то что этот маршрут проходит через зону боевых действий, у многих мигрантов просто нет выбора, поскольку это самый дешевый путь.