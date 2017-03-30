Сомалийские беженцы рассказали о расстреле с вертолетов

Сомалийские беженцы из Йемена рассказали о том, что их лодку расстреляли с вертолетов. Об этом сообщает Reuters.

Сам эпизод произошел ночью 16 марта, но известно о нем стало только сейчас. По словам выживших, они на перегруженном судне пытались покинуть территорию, контролируемую повстанцами-хоуситами, чтобы добраться до побережья Судана и затем отправиться в Европу. Плавсредство под покровом темноты вышло из порта Ходейда, на его борту находились 150 человек.

Материалы по теме НАТО с Кораном и гуриями Саудовская Аравия строит собственный военный блок

Вскоре после отплытия судно без предупреждения было обстреляно ракетами с неизвестного корабля. Ни одна из них не попала, три упали в воду неподалеку. Спустя несколько минут по плавсредству с беженцами был открыт шквальный огонь из пулеметов. Как сообщили уцелевшие, огонь вели вертолеты «Апач». Мигранты пытались продемонстрировать мирные намерения, размахивая флагами и предметами одежды, но стрельба не прекращалась. Тех, кто выпрыгнул за борт, расстреливали в воде. В общей сложности погибли 43 человека, остальные вынуждены были вернуться в порт.

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, категорически отрицает свою причастность к расстрелу, утверждая, что боевые действия 16 марта не велись. Однако, как утверждают опрашивавшие свидетелей сотрудники ООН, ни одна из конфликтующих сторон больше не обладает вертолетами «Апач».

В гражданской войне, которая идет в Йемене, на одной стороне сражаются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах», и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Им противостоят войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. В конце марта 2015 года саудовцы вместе с союзниками начали кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.