Красный Крест предупредил о грядущем голоде в Йемене и Сомали

Международный комитет Красного Креста (МККК) предупредил о масштабном голоде, который в ближайшее время начнется в Йемене и Сомали. Об этом сообщает Reuters.

«У нас есть три-четыре месяца, чтобы избежать худшего из возможных сценариев, — заявил директор оперативного управления МККК Доминик Стилхарт. — В данном случае совпало множество факторов, в частности, на затянувшиеся конфликты наложилась засуха».

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По словам Стилхарта, в общей сложности голод может затронуть более 20 миллионов человек. К этому добавляется свирепствующая в Сомали холера, от которой страдают преимущественно дети. МККК не хватает еще около 100 миллионов долларов, чтобы принять необходимые меры.

В качестве примера того, что может случиться, Стилхарт привел голод в Сомали в 2011 году. «Тогда мы раскачивались слишком долго, — напомнил он. — Помощь пришла поздно, и в тот год в одном только Сомали от голода страдали 260 тысяч человек».

Гражданская война в Сомали началась в 1988 году. Государство распалось на ряд полунезависимых образований, враждующих друг с другом и с исламистской организацией «Джамаат аш-Шабаб», контролирующей часть территории.

Вооруженный конфликт в Йемене вспыхнул в 2014 году. Повстанцы-хоуситы в союзе с бывшим президентом Али Абдаллой Салехом воюют против сил президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией.