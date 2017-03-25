Суд в йеменской столице заочно приговорил президента Хади к смерти

Суд в столице Йемена Сане — на территории, контролируемой движением хоуситов, в субботу, 25 марта, заочно приговорил изгнанного президента страны Абд Раббо Мансура Хади к смертной казни за государственную измену. Об этом сообщает Reuters.

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Аналогичный приговор вынесен в отношении еще шести высших должностных лиц правительства Хади, в том числе посла в США Ахмеда Авада бин Мубарака и бывшего министра иностранных дел Рияда Ясина.

Беглый президент был признан виновным в «подстрекательстве и пособничестве государству-агрессору Саудовской Аравии и его союзникам».

В гражданской войне, которая идет в Йемене, на одной стороне сражаются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах», и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Им противостоят войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.

В конце марта 2015 года саудовцы и их союзники начали кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.