Хоуситы убили замначальника йеменского Генштаба

В Йемене в результате атаки шиитских повстанцев-хоуситов погиб замначальника Генштаба страны. Об этом сообщает Reuters.

«Генерал-майор Ахмед Саиф аль-Яфеи был убит вместе с несколькими военнослужащими, когда ракета попала в военный лагерь возле города Моха в предрассветный час», — рассказал один из родственников погибшего военнослужащего.

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Эту информацию подтвердили в Саудовской Аравии, уточнив, что хоуситы нанесли удар баллистической ракетой. Город Моха, расположенный на побережье Красного моря, был отбит верными изгнанному президенту Хади войсками и их саудовскими союзниками менее месяца назад.

В гражданской войне, идущей сейчас в Йемене, на одной стороне сражается боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах», и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии. На другой — войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. В конце марта 2015 года Эр-Рияд и его союзники начали кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.