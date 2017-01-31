Хоуситы подорвали саудовский фрегат у побережья Йемена

Видео: Ram_Z / YouTube

У западного побережья Йемена в понедельник, 30 января, повстанцы-хоуситы атаковали саудовский военный корабль, передает Reuters со ссылкой на сообщение властей королевства.

Ополченцы приблизились к фрегату на трех лодках. Одна из них врезалась в заднюю часть саудовского судна, после чего прогремел взрыв. Погибли двое членов экипажа, еще трое получили ранения. Команде удалось потушить пожар.

Материалы по теме Йеменский капкан Крупная геополитическая игра с непредсказуемым финалом

Хоуситы в своем заявлении обвинили саудовских военных в том, что корабль «принимал участие в агрессии против западных прибрежных городов и йеменских рыбаков».

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

В марте 2015 года коалиция начала военную кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.