ООН расследует военные преступления в Йемене

Совет по правам человека ООН решил учредить специальную комиссию по расследованию военных преступлений в Йемене. Об этом сообщает Reuters.

Компромисса удалось достичь после долгих споров между представителями арабских стран и западных держав. В итоге решение приняли на основе консенсуса без голосования. Делегация Йемена уже выразила согласие с идеей формирования комиссии, которая займется установлением фактов и обстоятельств военных преступлений, а также определит лица, ответственные за их совершение.

Материалы по теме «Буря решимости» над Йеменом Из-за чего началась и чем закончится интервенция Саудовской Аравии и ее союзников

В середине августа правозащитники из Amnesty International обвинили Саудовскую Аравию, наносящую удары по йеменским городам Сане, Адену и Таизу, в совершении военных преступлений. По словам представителей организации, в конфликте уже погибли свыше четырех тысяч человек, половина из них — мирные жители.

В сентябре 2014 года Сану захватили шиитские повстанцы-хоуситы, недовольные властями страны. Они развернули наступление на юг. После того как восставшие взяли Аден — последний крупный оплот президента Абд-Раббы Мансура Хади, глава государства в марте 2015 года бежал в Саудовскую Аравию. В конце месяца коалиция, возглавляемая саудовцами, начала военную кампанию против хоуситов с целью возвращения Хади к власти. В результате воздушных атак погибли сотни йеменцев. В середине июля войска, поддерживающие бывшего президента, при содействии сил коалиции захватили портовый город Аден на юге страны, бои за который шли с весны.