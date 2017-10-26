Цитадель ИГ затормозила продвижение сирийской армии в Дейр-эз-Зоре

Продвижение сирийских военных в Дейр-эз-Зоре осложнилось из-за острова Сакр, на котором боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) создали массу укреплений. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

С оборонительными сооружениями пока не могут справиться даже артиллерия и авиация, отмечают авторы канала. Кроме того, зачистке острова от джихадистов мешают заложенные на нем мины и фугасы.

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Операция по освобождению Дейр-эз-Зора проходит для сирийской армии тяжело, добавляет Directorate 4. Так, после захвата промышленного района города, который боевики ИГ контролировали несколько лет, военным предстоят бои в плотной застройке, представляющей монолитный укрепрайон с множеством подземных укрытий и ходов, служащих для транспортировки оружия, боеприпасов и живой силы.

Блокада Дейр-эз-Зора, продолжавшаяся более трех лет, была снята в начале сентября. С тех пор сирийская армия и союзные ей силы ведут зачистку города от террористов.