Армия Сирии захватила цитадель ИГ в Дейр-эз-Зоре

Сирийская армия захватила остров Сакр, передает Telegram-канал Directorat 4. Боевики запрещенного в России «Исламского государства» отступили из этого района.

В боях за этот остров на прошлой неделе погиб генерал Иссам Захреддин.

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Ранее сообщалось, что продвижение сирийских военных в Дейр-эз-Зоре осложнилось из-за острова Сакр, на котором боевики ИГ создали массу укреплений.

С оборонительными сооружениями на протяжении некоторого времени не могли справиться даже артиллерия и авиация. Кроме того, зачистке острова от джихадистов мешают заложенные на нем мины и фугасы.

Блокада Дейр-эз-Зора, продолжавшаяся более трех лет, была снята в начале сентября. С того момента сирийская армия и союзные ей силы ведут зачистку города от террористов.