Трамп и Путин отказались делить Сирию на части и сферы влияния

Главы России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по ситуации в Сирии. Президенты подтвердили, что выступают за сохранение территориальной целостности и суверенитета страны, передает Reuters.

«Заявление строится на месяцах интенсивных дискуссий с русскими и переговоров за кулисами. Эти переговоры были очень напряженными, сложными, но также профессиональными и в конечном счете успешными», — заявил на специальном пресс-брифинге представитель Госдепартамента США. Он отметил, что взаимодействие Москвы и Вашингтона пойдет на пользу безопасности Соединенных Штатов.

Как утверждают в Госдепе, Россия будет работать с правительством Башара Асада, чтобы вывести из Сирии поддерживаемые Ираном силы из районов вблизи Голанских высот и границы с Иорданией. США в свою очередь будут работать над выводом оттуда зарубежных моджахедов.

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«Главный принцип в данном случае заключается в том, что все зарубежные вооруженные силы и боевики должны покинуть эти регионы и все вместе уйти из Сирии», — сказал дипломат.

Самой важной задачей в Сирии представитель Госдепа назвал уничтожение террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Путин и Трамп в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях сессии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что протокольную службу «ждет кара» из-за несостоявшейся полноценной встречи глав России и США.