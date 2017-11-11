В Кремле предрекли кару ответственным за встречу Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что протокольную службу ждет кара за отсутствие встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС во Вьетнаме. Слова пресс-секретаря российского лидера приводит в субботу, 11 ноября, РИА Новости.

«Конечно, последует кара», — пошутил Песков. Так он прокомментировал слова Путина о несостоявшихся полноформатных переговорах с Трампом.

Президент России ранее отметил, что встреча не состоялась «из-за определенных формальностей протокола, с которыми нашим командам справиться, к сожалению, не удалось», передавал корреспондент «Ленты.ру». «Ну, будут наказаны за это», — добавил Путин.

Материалы по теме Этот неловкий момент Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп смогли встретиться на саммите АТЭС. Российский президент сообщил журналистам, что в основном обсуждались темы саммита, а также удалось согласовать заявление по Сирии. При этом Путин отметил, что отношения Вашингтона и Москвы пока не вышли из состояния кризиса.

Трамп в свою очередь сообщил, что во время саммита АТЭС провел два или три коротких разговора с Путиным. По словам президента США, беседы прошли в доброжелательной атмосфере.