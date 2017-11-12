Кремль обвинил американцев в отсутствии гибкости

Полноформатные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во Вьетнаме не состоялись в том числе из-за особенностей работы американской протокольной службы. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По словам официального представителя Кремля, стороны пытались согласовать встречу, как это было в июле в Гамбурге на саммите G20, но так и не смогли договориться. «Американцы не проявили гибкости и альтернативных предложений не представили», — пояснил он.

Путин и Трамп 11 ноября поговорили во время саммита АТЭС, однако полноценные переговоры не состоялись. Как объяснял российский лидер, это произошло из-за формальностей протокола, с которыми командам президентов справиться не удалось. «Ну, будут наказаны за это», — отметил Путин. Песков, в свою очередь, также заметил, что ответственных за встречу глав государств, ждет «кара».