США отказались покидать Сирию до успеха переговоров в Женеве

США не будут выводить свои вооруженные силы из Сирии до тех пор, пока женевский процесс по урегулированию в этой стране не начнет работать. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщается на сайте ведомства.

«Мы не собираемся уходить сейчас, до того, как женевский процесс начнет приносить плоды», — указал он.

Мэттис добавил, что Вашингтон постарается обеспечить условия для дипломатического разрешения сирийского конфликта. «Мы не можем провести военную часть и затем сказать "прощайте" всем остальным. Мы все делаем для реализации дипломатического разрешения конфликта», — сказал шеф Пентагона.

12 ноября главы России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по ситуации в Сирии, в котором отказались делить Сирию на части и сферы влияния. Россия будет работать с правительством Башара Асада, чтобы вывести из Сирии поддерживаемые Ираном силы из районов вблизи Голанских высот и границы с Иорданией. США в свою очередь будут работать над выводом оттуда зарубежных моджахедов.