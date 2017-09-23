Глава МИД Сирии заявил о неэффективности действий коалиции во главе с США

Коалиция во главе с США не добилась никаких результатов в борьбе с терроризмом на территории Сирии. Об этом в субботу, 23 сентября, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

«Западная коалиция убила больше невинных сирийцев, чем террористов», — отметил Муаллем.

Он также обвинил Турцию в агрессивной политике против сирийского народа, а Израиль — в поддержке террористов. В частности, министр отметил, что Израиль предоставил террористическим группировкам «все формы поддержки», а также наносил удары по сирийской армии.

Глава сирийского МИД подчеркнул, что борьба с терроризмом на территории страны невозможна без координации с сирийским правительством, а любое присутствие в Сирии иностранных сил без согласия правительства рассматривается как «форма оккупации, агрессия и нарушение международного права и хартии ООН».

При этом он добавил, что Сирия подтверждает приверженность женевскому процессу и будет придерживаться договоренностей о зонах деэскалации, но не потерпит нарушения суверенитета страны и оставит за собой право на ответные меры в случае нарушений с другой стороны.

Накануне Муаллем обвинил США в помощи террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). По словам министра, подобные действия американцев связаны с их недовольством успешными переговорами в Астане по сирийскому урегулированию.

15 сентября страны-гаранты сирийского мирного урегулирования — Россия, Турция и Иран — согласовали на переговорах в Астане границы зоны деэскалации в провинции Идлиб. Стороны обязались развернуть силы по контролю за выполнением режима перемирия в Идлибе, Латакии, Хаме и Алеппо. Кроме того, для мониторинга в этих районах должен быть создан единый координационный центр.