Конфуз Минобороны разошелся на мемы

Пользователи сети посмеялись над «неоспоримым подтверждением» в виде скриншота из мобильной игры, которое Минобороны России выдало за доказательство сотрудничества США с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Юзеры стали публиковать кадры из других игр, также «подтверждающие» что-либо.
Ранее 14 ноября Минобороны России опубликовало в соцсетях фотоснимки, якобы подтверждающие обеспечение американскими военными прикрытия боевиков ИГ. Ведомство назвало их неоспоримым подтверждением. Однако оказалось, что одна из картинок точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron, а несколько других являются кадрами с видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году. Позднее ведомство отредактировало публикацию в Facebook, убрав оттуда снимки, а также удалило соответствующий пост в Twitter.