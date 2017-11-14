Конфуз Минобороны разошелся на мемы

Пользователи сети посмеялись над «неоспоримым подтверждением» в виде скриншота из мобильной игры, которое Минобороны России выдало за доказательство сотрудничества США с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Юзеры стали публиковать кадры из других игр, также «подтверждающие» что-либо.

— эчпочмак и комбикорм (@kocizum) 14 ноября 2017, 12:12

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 14 ноября 2017, 11:37

— недруги за бугром (@Lndcalling) 14 ноября 2017, 11:50

— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 14 ноября 2017, 11:50

Ранее 14 ноября Минобороны России опубликовало в соцсетях фотоснимки, якобы подтверждающие обеспечение американскими военными прикрытия боевиков ИГ. Ведомство назвало их неоспоримым подтверждением. Однако оказалось, что одна из картинок точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron, а несколько других являются кадрами с видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году. Позднее ведомство отредактировало публикацию в Facebook, убрав оттуда снимки, а также удалило соответствующий пост в Twitter.