В Параде Победы в Ростове-на-Дону поучаствуют 1488 военнослужащих

Военные парады в честь Дня Победы 9 мая пройдут в 2017 году в 28 городах России, в том числе в Москвае, Санкт-Петербурге, Калининграде, Улан-Удэ, Новосибирске, Самаре и Владикавказе. Карта парадов размещена на сайте Минобороны России.

Самый большой парад по традиции запланирован в Москве: в нем примут участие более 10 тысяч военнослужащих. В Петербурге в Параде Победы будут задействованы около четырех 4 тысяч военнослужащих, а в Ростове-на-Дону — 1488.

22 апреля Минобороны опубликовало видео подготовки экипажей боевой техники к участию в шествии 9 мая.

Ранее стало известно, что в Параде Победы на Красной площади впервые примет участие военная полиция, учрежденная летом 2011 года.