Силовые структуры
 

Минобороны опубликовало видео подготовки боевой техники к Параду Победы

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Минобороны России опубликовало видео подготовки экипажей боевой техники к участию в Параде Победы 9 мая на Красной площади. Ролик выложен в пятницу, 21 апреля, на канале ведомства в YouTube.

В нем запечатлена одна из последних тренировок, во время которой экипажи готовили боевые машины к движению, отрабатывали перестроение, удержание равнения, темп и скорость парадных машин.

Подготовка экипажей механизированной колонны к участию в торжественном марше прошла на полигоне Алабино в Подмосковье. Она включала в себя 14 тренировок с участие более 100 экипажей.

Подготовительные мероприятия продолжатся на следующей неделе, к дневным прогонам добавятся ночные репетиции на Красной площади. Для этого военная техника переместится из Алабино в столицу, к стоянке на улице Нижние Мневники.

Парады Побед пройдет 9 мая на Красной площади. В 2017 году в нем впервые примет участие военная полиция и будет показана боевая техника в арктическом исполнении.

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