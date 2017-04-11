Военная полиция впервые пройдет по Красной площади на Параде Победы

Военнослужащие военной полиции впервые пройдут по Красной площади на Параде Победы. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Министерстве обороны России.

«Колонну автомашин военной полиции представят многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости, предназначенные для выполнения специальных задач и перевозки личного состава: "Тигр", "Тайфун-К", "Тайфун-У"», — рассказали в военном ведомстве.

Главное управление военной полиции было создано в министерстве обороны летом 2011 года и до вступления в силу специального федерального закона (2014 год) работало по ведомственным приказам. Идея создания военной полиции в России прорабатывалась с 2009 года, в ходе коренной реформы вооруженных сил.

Военная полиция обеспечивает в российских вооруженных силах законность, правопорядок, воинскую дисциплину, безопасность дорожного движения, охрану военных объектов, а также противодействует преступности. Военные полицейские также отвечают за исполнение наказаний в отношении военнослужащих. Речь идет о содержании в дисциплинарных воинских частях и аресте (на гауптвахтах).