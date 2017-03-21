Военная полиция попросила дать ей полномочия на оперативно-разыскные действия

Военной полиции России необходимо предоставить право вести оперативно-разыскную деятельность. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил на круглом столе в Совете Федерации начальник Главного управления военной полиции Минобороны Владимир Ивановский.

По его словам, наделение военной полиции подобными полномочиями необходимо «в целях реализации мер безопасности лиц, подлежащих госзащите» в том случае, если «производство этих мероприятий не затрагивает полномочий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность».

Ивановский отметил, что функции госзащиты ежегодно предоставляются примерно 60-80 военнослужащим. Чаще всего она реализуется в форме перевода в другие воинские части.

«В 2015-2016 году меры государственной защиты осуществлялись в отношении сотрудников военной прокуратуры, в 2016 году военной полицией осуществлялась государственная защита свидетелей из числа военнослужащих по уголовным делам, имеющих широкий международный резонанс», — пояснил Ивановский.

Оперативно-разыскная деятельность (ОРД) — гласное или негласное проведения ряда мероприятий, таких как наблюдения, опросы, оперативные эксперименты, оперативное внедрение сотрудников под легендой, осмотр помещений и транспортных средств, а также перлюстрация почты и снятие информации с технических каналов связи.

Согласно действующему закону, ОРД имеют право вести подразделения органов внутренних дел, ФСБ, СВР, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной таможенной службы, ФСО, а также внешней разведки Минобороны (только в части обеспечения собственной безопасности).