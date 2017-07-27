«Топай на телевидение, твое место там!»

Первая половина 2017 года стала переломным моментом для российского YouTube. Если раньше жадные до просмотров блогеры старались всеми силами подорвать авторитет конкурента и увести его аудиторию, то сегодня предпочитают приходить в гости на популярные юмористические ток-шоу. По сути, это все те же аналоги телевизионных программ, адаптированные под интернет. «Лента.ру» выясняла, кто ведет такие передачи, кого на них приглашают и как блогерам удается делать миллионы на превращении YouTube в телевизор.

Юрий будет Дудь

Одно из главных открытий года на российском YouTube — канал главного редактора портала Sports.ru Юрия Дудя. После закрытия передачи «КультТура» на «Матч ТВ», которую он вел совместно с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым и бывшим футболистом Евгением Савиным, журналист решил создать собственно интернет-шоу «вДудь».

Суть проекта — откровенные беседы с популярными медиаличностями. Дудь расспрашивает гостей об их жизненной позиции, отношениях с близкими, заработке. Нередко задает каверзные и даже интимные вопросы. Фразы «Сколько ты зарабатываешь?» и «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» вообще считаются визитной карточкой интервьюера, превратились в мем, который не раз обыгрывался в многочисленных пародиях на «вДудь».

Всего за пять месяцев на канал Дудя подписалось более 1,2 миллиона человек, а самые популярные ролики перешагнули отметку в четыре миллиона просмотров. И это неудивительно: в гости к журналисту приходили не только звездные обитатели YouTube, в том числе Николай Соболев, Евгений Badcomedian Баженов и Амиран Сардаров, но и продюсер Максим Фадеев, режиссер Юрий Быков, предприниматель Олег Тиньков.

Особое место на «вДудь» занимает реклама. В каждом выпуске ей посвящен целый раздел, а на продвижение продукта уделяется около двух минут эфирного времени. Поначалу проект спонсировался лишь известным своим провокационным СММ интернет-сервисом, но сегодня Дудь рекламирует все подряд: от клининговых компаний до презервативов.

Если воспользоваться специальным софтом для просмотра онлайн-статистики VidIQ, можно заметить, что с одних только коммерческих просмотров журналист зарабатывает около пяти тысяч долларов в месяц. По словам самого Дудя, вместе с рекламой ему перепадает от 500 тысяч до миллиона рублей.

Большой Босс — великий и могучий

В отличие от «вДудь», создатели проекта Big Russian Boss Show сделали ставку не только на звездных гостей передачи, но и на эксцентричный образ ведущего — эпатажного рэп-исполнителя Большого Русского Босса. Хриплоголосый бородач-сквернослов так приглянулся школьникам, что они принялись толпами подписываться на канал, увеличив аудиторию до 2,4 миллиона человек.

Свою роль в привлечении подростков сыграл и правильный антураж: синяя шуба и пластиковая корона ведущего, его верный друг и соратник Young P&H (Янг Пимп), молчаливо сидящий в углу в балаклаве с логотипом Chanel и отвечающий за большой экран, на который выводятся рекламные ролики спонсоров. Но как и в случае с Дудем, основная причина популярности кроется в приглашенных гостях — кумирах и любимцах современных школьников.

За 29 выпусков передачи шоу успели посетить скандальный стенд-ап комик Юрий Хованский, «отец русского андеграунда» рэпер Паша Техник, бывший участник «Дома-2» Николай Должанский и даже певец Дмитрий Маликов. Стараясь поспевать за трендами YouTube, авторы каждый раз приводят в проект самого популярного и хайпового персонажа на момент съемок.

Помимо яркого образа, фишка Большого Русского Босса — мат, пошлые шутки и черный юмор. Уровень идиотизма напрямую зависит от гостя: некоторые спокойно отвечают на вопросы ведущего, другим же приходится терпеть удары электрошока, неприятные сюрпризы, издевательства и оскорбления. Так, пришедшему в студию Big Russian Boss Show блогеру Яну Топлесу трижды разбили о голову бутылку. Гостя к тому же обложили отборным матом.

Помимо денег с партнерской программы — около 22 тысяч долларов в месяц, шоу зарабатывает и с рекламных интеграций. Обычно это видеоигры, в которые весь выпуск играет Young P&H, но встречаются и полноценные рекламные вставки. Например, в одном из выпусков Большой Босс лично прорекламировал салон татуировки с помощью однорукого инвалида. Все ссылки блогер по традиции оставляет в описании к ролику.

Сейчас шоу вызывает праведный гнев зрителей, заметивших, что Young P&H перестал появляться в студии, а Босс — выдавать годные шутки. «Сравните первые и последние выпуски BRB show. Где закадровая музыка? Где угарные вставки? Где бизнес-уроки и уроки самообороны? ГДЕ, СУКА, ПЕМП?! BRB show скатились﻿», — возмущается целевая аудитория.

Продолжаем хайпить

Звездных гостей и харизму Дудя, а также шутки Большого Босса с легкостью переплюнул бывший ведущий «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко. Всего за три месяца на канал Druzhko Show подписалось более 2,9 миллиона человек, и проект стал самым быстрорастущим YouTube-каналом в мире, обогнав даже Николая Соболева.

Удивительный успех, безусловно, объясняется вирусной популярностью Дружко в интернете. Еще в начале 2016 года его реплики из «Необъяснимо, но факт» взяли в оборот ведущие YouTube-блогеры, а сам актер превратился в «мем на все случаи жизни».

Видео: Druzhko Show / YouTube

Идя на поводу у аудитории, Дружко ведет шоу в манере «Необъяснимо, но факт». То есть нарочито серьезно и по-дилетантски рассказывает о новостях интернета, не забывая делать акцент на букву «о» в слове «коммент». В качестве перебивок используются заставки с самим Дружко. Результат: первый опубликованный на канале ролик собрал более 14,6 миллиона просмотров.

Правда, в последнее время популярность проекта слабеет — с каждым выпуском счетчик просмотров опускается примерно на миллион. «Просмотры падают, а количество дизлайков увеличивается. Я решил добавить конфликтов в Druzhko Show, чтобы остановить падение», — якобы в шутку признается Дружко в одном из роликов.

Вообще, авторы шоу уж очень настойчиво пытаются вернуть ему былую популярность. Чтобы хоть как-то поднять просмотры, на обложку выпуска помещают приглашенных в студию к Дружко блогеров — Соболева, Ивангая и Макса +100500. Раньше же гости шоу были сюрпризом, а на превью в гордом одиночестве красовался лысый череп ведущего.

И в этом нет ничего удивительного: число просмотров напрямую связано с ценником за рекламу, которая в шутливом стиле преподносится зрителям в каждом Druzhko Show. К слову, ежемесячно канал приносит около 19 тысяч долларов, а ценник на рекламу, скорее всего, превышает стоимость интеграции у Босса и у Дудя.

Король дизлайков

Вдохновившись успехом коллег по цеху, свое шоу решил запустить и телеведущий Андрей Малахов. В начале июня он анонсировал выход первого видео на YouTube-канале malakhov007. Следуя сложившейся среди блогеров моде, шоумен сделал ставку на приглашенных гостей: скандального актера Алексея Панина и прославившуюся в Рунете после изнасилования на вечеринке Диану Шурыгину.

Видео: malakhov007 / YouTube

Нетрудно догадаться, что пользователей видеохостинга возмутили попытки Малахова похайпить на сексуальных предпочтениях актера и страданиях несовершеннолетней девушки. Ролик с говорящими названиями «Горячее интервью Андрея Малахова с Алексеем Паниным» и три выпуска «Шуры-Муры с Дианой Шурыгиной!» собрали сотни тысяч дизлайков и гневных комментариев.

«Боже, Малахов пробил дно YouTube! Топай на телевидение, твое место там», — возмутились пользователи, запустившие хештег #ВалиСЮтуба﻿ и призвавшие единомышленников массово жаловаться на malakhov007 в администрацию видеохостинга.

К недовольным зрителям присоединились и популярные блогеры, в том числе Михаил Печерский и Алексей Псковитин с канала Nemagia, а также Юрий Хованский, назвавший интернет-творчество телеведущего «странным и диким».

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И все же за месяц на канал Малахова подписалось более 100 тысяч человек. Вполне возможно — из-за двух последних роликов, посвященных Сергею Семенову, которого приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы за изнасилование Шурыгиной. Ведущий интервьюирует заключенного и пытается выяснить, как молодому человеку живется в колонии, что он думает о приговоре.

Однако далеко не все поверили в «хорошего» блогера Малахова. «А понятно, с Шурыгиной не получилось, теперь подключим Сергея. Какой надо быть мразью, чтобы создать шоу на человеческом горе», — в очередной раз возмутились комментаторы.

Последний оплот

В ответ на своеобразное «переселение» ТВ-звезд в интернет канал «360» решился на необычный и оригинальный для телевидения шаг. Сотрудники телеканала пошли навстречу YouTube-сообществу и организовали дискуссионную площадку для российских топ-блогеров — «Медиа Клуб Облако». Там публикуются записи эфиров из студии, где собираются самые известные ютуберы России и другие работники современной медиаиндустрии — журналисты, руководители СМИ, дизайнеры и технические специалисты

В центре внимания — тенденции и тренды интернета, а также новости из мира блогосферы. Так, приглашенные на «Медиа Клуб Облако» звезды сети с юмором обсуждали отношения и разницу между российским телевидением и YouTube, уровень образования популярных ютуберов и создание совета блогеров в Госдуме.

Аудиторию скромная — 51 тысяча подписчиков, но в гостях у «Медиа Клуб Облако» успели побывать такие топовые ютуберы, как Максим +100500 Голополосов, Дмитрий Масленников, Константин Павлов, Макс Брандт, Приятный Ильдар, Wylsacom и некогда самый быстрорастущий блогер YouTube Николай Соболев. Он впоследствии даже стал одним из ведущих прямых трансляций медиаклуба.

Комментарии под роликами с беседами ютуберов оставляют сотни пользователей видеохостинга. Что понятно: не каждый день встретишь десяток любимых блогеров в одном месте. «Дима Масленников и Николай Соболев — это топ», — стандартный отклик.

Кроме того, подписчикам канала «Медиа Клуб Облако» рассказывают о последних на YouTube событиях и конфликтах. Этим занимается ведущий рубрики «Ночной Дозорцев» Алексей Дозорцев, в элегантном пиджаке и со спиннером в руке объясняющий зрителям суть конфликта между основателем сообщества «Лидеры мнений» Кириллом Калашниковым и Хованским.