Герой мемов Сергей Дружко запустил в сети шоу и предложил «немножечко хайпануть»

Бывший ведущий передачи «Необъяснимо, но факт» и ставший мемом на все случаи жизни актер Сергей Дружко запустил на YouTube собственный канал Druzhko Show.

«В последнее время все больше юзеров попадают в сети мировой паутины и остаются там навсегда. Что же это такое: удивительный мир, созданный для развития человека, или черная дыра, поглощающая все наше свободное время? Я пришел, чтобы разобраться в этих сетевых джунглях. Я — Сергей Дружко и это мое шоу про интернет», — говорится в описании канала.

В первом выпуске Дружко предложил зрителям «хайпануть немножечко», после чего рассказал, что такое мем, какие мемы были популярны на минувшей неделе, показал о вирусное видео с убегающим от дрона жителем российской глубинки, познакомил аудиторию с понятием «пранк» и вывел теорию о черных дырах в YouTube, благодаря которым в топ ресурса выходят малоизвестные ролики.

Актер ведет в шоу в манере «Необъяснимо, но факт», нарочито серьезно и по-дилетантски рассказывает о смешном в интернете, делая акцент на букву «е» в слове «контент», пародируя самого себя и стараясь разглядеть повсюду заговор. В качестве перебивок используются заставки с самим Дружко.

Канал зарегистрирован 22 апреля, за сутки на него подписались почти 26 тысяч пользователей.