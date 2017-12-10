Отказавшийся от секса из-за принципов парень стал мемом

В сети обрел популярность мем об отказе от секса из-за личных принципов. На картинке в стиле комиксов парень с девушкой после насыщенного вечера приходят к ней домой и собираются заняться сексом. Однако молодой человек видит на ее комоде фотографию таиландского политика Сутхепа Таугсубана, надевает брюки и уходит. Пользователи начали шутить о том, что еще могло послужить поводом отказаться от бурной ночи.

Фото: Know Your Meme

В первоначальном варианте картинка называлась «Тайский политический кризис», во время которого Таугсубан возглавлял антиправительственные протесты. Однако юзерам показалась, что этот рисунок намного многограннее, чем кажется на первый взгляд. В результате родились десятки мемов, иллюстрирующих, что может заставить молодого человека резко изменить мнение о девушке. К битве мемов подключились и пользователи из России.

Фото: Know Your Meme

Фото: Know Your Meme

Фото: Know Your Meme

Фото: Know Your Meme

Фото: Know Your Meme

Как сообщает портал Know Your Meme, рассказывающий об истории мемов, картинка обрела широкую популярность на Reddit и превратилась в символ отказа о секса из-за личных убеждений.

В декабре Know Your Meme подвел итоги года и рассказал о главных мемах за последние 12 месяцев.