Удирающего по крыше от спецназа Саакашвили превратили в мем

Бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, забравшийся на крышу в попытке уйти от украинских спецслужб, превратился в мем.

Политик, организовавший протесты в центре Киева и требующий импичмента президента Украины Петра Порошенко, уходя от спецслужб, забрался на крышу восьмиэтажного дома и угрожал прыгнуть вниз, но его задержали. Видео с задержанием Саакашвили рассмешило пользователей соцсетей.

Некоторым показалось, что идеальным музыкальным сопровождением к этому станет тема из «Шоу Бенни Хилла».

Пытающегося уйти по крыше Саакашвили также сравнили с колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром, который был застрелен снайпером, убегая от спецслужб по крышам медельинского квартала Лос-Оливос.

Однако большинство шуток посвящено аналогиям с Карлсоном, «который живет на крыше».

В задержании Саакашвили участвовали более десятка сотрудников Службы безопасности Украины. Утром 5 декабря силовики пришли с обыском в квартиру к политику, после этого он сбежал и залез на крышу. Когда Саакашвили удалось оттуда снять, его попытались увезти, но сторонники политика заблокировали автомобиль с ним и освободили его. После этого бывший губернатор в окружении соратников двинулся к зданию Верховной Рады.