Отбитый у СБУ Саакашвили явился народу и пошел на Раду

@ChristopherJM / Twitter

Американский журналист Кристофер Миллер опубликовал в Twitter видео, на котором запечатлен грузинский политик Михаил Саакашвили в окружении сторонников, отбивших его у сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

В сопровождении толпы Саакашвили направился к зданию Верховной Рады, где он собирается требовать импичмента президента Петра Порошенко. «Я хочу призвать всю Украину присоединиться и продолжить мирный протест за избавление от Порошенко, его банды и всех олигархов», — цитирует его РИА Новости.

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Утром 5 декабря политик был задержан СБУ в центре Киева, но через несколько часов его освободили собственные сторонники. Они окружили микроавтобус, в котором находился Саакашвили, и взломали дверь машины, после чего вызволили бывшего грузинского президента.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что Саакашвили, возглавляющий «Движение новых сил», получил полмиллиона долларов для организации в стране митингов с целью государственного переворота. По словам Луценко, эти деньги люди Саакашвили получили от бежавшего в Россию бизнесмена Сергея Курченко.