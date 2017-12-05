Аваков призвал Саакашвили сдаться

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сдаться полиции. Об этом он во вторник, 5 декабря, написал в своем Twitter.

«Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения», — сказал министр.

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Он выразил мнение, что любой конфликт имеет только законный путь разрешения. «Пока не будет решения суда — все происходящее не найдет решения», — добавил Аваков.

Утром 5 декабря политика задержали сотрудники Службы безопасности Украины в центре Киева, но через несколько часов его освободили собственные сторонники. Они окружили микроавтобус, в котором находился Саакашвили, и взломали дверь машины, после чего вызволили бывшего грузинского президента.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что Саакашвили, возглавляющий «Движение новых сил», получил полмиллиона долларов для организации в стране митингов с целью государственного переворота. По словам Луценко, эти деньги соратники Саакашвили получили от бежавшего в Россию бизнесмена Сергея Курченко.