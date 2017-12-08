Российские блогеры сняли клип о сексуальных связях Ким Чен Ына с ядерной бомбой

Видео: Little Big / YouTube

Участники творческого объединения LITTLE BIG посвятили музыкальный клип северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и его любви к оружию массового уничтожения. Ролик был опубликован на YouTube.

На видео сидящий на торжественном обеде Ким Чен Ын знакомится с ракетой и у пары завязываются романтические отношения. Влюбленные часами разговаривают по телефону, делают татуировки с именами друг друга, ходят по магазинам, танцуют на вечеринках и устраивают свидания в ресторанах, где за ними наблюдает голодный северокорейский ребенок.

После бурной ночи в комнату к Ким Чен Ыну приходят генералы и забирают бомбу на ядерные испытания, во время которых лидер Северной Кореи со слезами на глазах наблюдает за взрывом. В конце клипа он опять сидит на торжественном ужине, где замечает другую ракету и идет с ней знакомиться.