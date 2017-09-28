В сети представили кардинальное похудение Ким Чен Ына и ужаснулись

Пользователь Reddit под ником alfosn опубликовал отредактированный снимок лидера КНДР Ким Чен Ына, «сбросив» ему несколько килограммов.

«Худой Ким Чен Ын делает ситуацию с Северной Кореей еще более пугающей», — прокомментировал фото автор.

В комментариях пользователи согласились, что вид стройного лидера наводит ужас. «Конечно, мировое сообщество восприняло бы Северную Корею куда серьезнее, если бы нынешний диктатор не был похож на чертова персонажа Pixar», — отметил один из юзеров.

Другие комментаторы решили защитить Ына, отметив, что набирать вес он начал в момент после вступления на должность. Тем не менее многие согласились, что политику следует озаботиться своим внешним видом.

Ранее в сети активно обсуждали резкое высказывание Кима Чен Ына в адрес президента США Дональда Трампа. В своем заявлении он назвал Трампа «психованным выжившим из ума стариком». Оказалось, что многие не подозревали о существовании этого слова (в оригинале — dotard).