В России заблокировали «призывающий к самоубийству» клип рэпера ЛСП

В России заблокировали клип «Монетка» белорусского рэп-исполнителя Олега Савченко, более известного как ЛСП. Об этом сообщается на странице артиста во «ВКонтакте».

«Youtube по требованию Роскомнадзора заблокировал клип ЛСП — "Монетка" на территории Российской Федерации. Причина та же, что и прежде: "Данная информация содержит информацию о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства"», — говорится в публикации.

В мае с такой же формулировкой из «ВКонтакте» был изъят трек ЛСП «Номера».

«Монетка» — самый популярный трек ЛСП. Он был записан в дуэте с Ромой Англичанином, который скончался в июле 2017-го. Клип успел набрать почти 40 миллионов просмотров.

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