Умершего музыканта Рому Англичанина в клипе ЛСП сыграл блогер Ларин

Роль умершего музыканта Романа Сащеко (Рома Англичанин) в клипе «Тело» белорусского рэпера Олега Савченко, известного как ЛСП, исполнил блогер Дмитрий Ларин. Фотографии со съемок он опубликовал в Instagram в среду, 4 октября.

«Всем спасибо за понимание и теплый фидбек. Мы старались. Бэкстейдж скоро появится на канале, лишь бы YouTube опять не подвел», — написал Ларин.

В Twitter подобный кастинг вызвал недоумение.

Видео на трек «Тело» вышло ранее в октябре. ЛСП посвятил его композитору Роме Англичанину, который скончался в конце июля в возрасте 29 лет. В ролике присутствует актер, похожий на музыканта, но его лицо не показывается.