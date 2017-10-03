Рэпер ЛСП выпустил клип «Тело» в честь умершего музыканта Ромы Англичанина

Видео: ЛСП / YouTube

Белорусский рэпер Олег Савченко, известный под псевдонимом ЛСП, опубликовал на YouTube музыкальное видео на трек «Тело». Клип посвящен музыканту Роману Сащеко (Рома Англичанин), скончавшемуся в конце июля. Оба исполнителя ранее выступали в дуэте «ЛСП».

В ролике присутствует актер, похожий на Англичанина, но его лицо не показывается.

Трек «Тело» вошел в третий студийный альбом ЛСП под названием Tragic City. Пластинка вышла в апреле 2017 года.

Рома Англичанин скончался в возрасте 29 лет. Об этом стало известно 30 июля из сообщения ЛСП во «ВКонтакте», причины смерти не раскрывались.