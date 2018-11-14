Еще один концерт молодой поп-группы отменили по требованию прокуратуры

Концерты группы «Френдзона» были отменены в Красноярске и Кемерове. Об этом сообщает портал «Проспект Мира».

Концерты должны были состояться 12 ноября в Красноярске и 13 ноября в Кемерове. В группе во «ВКонтакте» представители музыкальной группы опубликовали запись о том, что клубы Красноярска из-за угроз со стороны администрации города отказались предоставлять концертные площадки.

С документом о предостережении в прокуратору обратилась уполномоченная по правам ребенка Красноярского края Ирина Мирошникова. Она попросила провести проверку перед выступлением. По словам чиновницы, она сделала это по просьбе родителей, чьи дети собирались на выступление.

Правоохранительные органы нашли в творчестве «Френдзоны» ругательства, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, суицида, алкоголя и запрещенных веществ. Свое решение прокуратура вынесла, ссылаясь на федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Все называют разные причины отмены: от пропаганды наркотиков до пропаганды антиправительственных настроений молодежи. Но самое главное, что сквозь зубы все указывают на песню "Бутылочка", в которой по их мнению идет призыв к однополым связям (привет группе "Тату", заберите нас в 2001, когда еще был намек на свободу слова)», — написали сами музыканты в соцсетях (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Это не первый концерт в России, запрещенный в 2018-м по требованию прокуратуры. В октябре в Нижнем Новгороде были отменены концерты Монеточки, Элджея, Matrang, Jah Khalib, Ганвеста. Рэп-исполнитель Хаски также заявил об отмене выступления в Тольятти по требованию Следственного комитета и прокуратуры.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!